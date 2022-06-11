РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Иран и Венесуэла подписали договор о сотрудничестве

Иран и Венесуэла подписали договор о сотрудничестве

Президенты Ирана и Венесуэлы Ибрахим Раиси и Николас Мадуро подписали договор сроком на 20 лет о сотрудничестве в различных сферах, включая нефтяную и нефтехимическую промышленность, передает агентство "Мехр".

Церемония прошла в Тегеране в дворцовом комплексе Саадабад.

Раиси назвал отношения стран "стратегическими". Он подчеркнул, что при нынешнем иранском правительстве страны развивали сотрудничество в энергетике, включая поставки топлива на перерабатывающие предприятия в Венесуэле, при передаче технологий и оказании технической поддержки в сфере экономики, обороны, сельского хозяйства.

Также президент Ирана рассказал о запуске авиарейсов из Тегерана в Каракас.

1125 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version