Иран и Венесуэла подписали договор о сотрудничестве

11 июн. 15:23

Президенты Ирана и Венесуэлы Ибрахим Раиси и Николас Мадуро подписали договор сроком на 20 лет о сотрудничестве в различных сферах, включая нефтяную и нефтехимическую промышленность, передает агентство "Мехр".

Церемония прошла в Тегеране в дворцовом комплексе Саадабад.

Раиси назвал отношения стран "стратегическими". Он подчеркнул, что при нынешнем иранском правительстве страны развивали сотрудничество в энергетике, включая поставки топлива на перерабатывающие предприятия в Венесуэле, при передаче технологий и оказании технической поддержки в сфере экономики, обороны, сельского хозяйства.

Также президент Ирана рассказал о запуске авиарейсов из Тегерана в Каракас.