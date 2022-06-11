В России запретили людям с судимостью работать в такси

11 июн. 15:06

Президент Владимир Путин подписал закон, который запрещает людям с судимостью работать в такси или водителями автобусов и трамваев, документ опубликован на сайте правовой информации.

В законе сказано, что водить общественный транспорт нельзя людям, имеющим непогашенную или неснятую судимость по статьям о тяжких и особо тяжких преступлениях: против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, против мира и безопасности человечества.

У таксистов также не должно быть судимости по следующим статьям: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, грабеж, разбой, преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

Причем в такси запрещено работать осужденным не только за тяжкие и особо тяжкие преступления, но и за преступления средней тяжести.

Перечисленные положения коснутся и граждан стран-членов ЕАЭС. Для остальных иностранцев ограничения не вводились, так как при наличии судимости по этим статьям они вообще не смогут работать в России.