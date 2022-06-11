Фестиваль русской музыки и слова в Сочи посвятят Петру I

11 июн. 14:56

Второй фестиваль русской музыки и слова пройдет в Сочи с 13 по 15 июня, в этом году мероприятие приурочено к 350-летию со дня рождения Петра I.

В фестивале примут участие сочинский Струнный квартет имени Сергея Рахманинова, камерный хор "Нижний Новгород", оркестр народных инструментов "Русский сувенир" имени Павла Нечепоренко, Московский Государственный академический театр танца "Гжель", выдающиеся солисты из Сочи, Москвы и Санкт-Петербурга.

Программа включает также мероприятия для детей в сопровождении песочной анимации.

Фестиваль пройдет под художественным руководством Сергея Цедрика на исторической сцене Зимнего театра, в зале органной и камерной музыки имени Алисы Дебольской, а также в зале Морского вокзала.