Юного казахстанца с крупной партией наркотиков поймали в Алматы

11 июн. 14:31

Полиция Алматы задержала 20-летнего юношу за хранение наркотических веществ в особо крупном размере, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.

В ведомстве уточнили, что у задержанного обнаружили шесть свертков, которые были обмотаны скотчем.

Юноша заявил, что нашел свертки на улице и оставил себе. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта". Сам подозреваемый был взят под страду.

Стоит добавить, что жителю Алматы грозит от трех до семи лет лишения свободы.