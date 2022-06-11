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Юного казахстанца с крупной партией наркотиков поймали в Алматы

Юного казахстанца с крупной партией наркотиков поймали в Алматы

Полиция Алматы задержала 20-летнего юношу за хранение наркотических веществ в особо крупном размере, сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.

В ведомстве уточнили, что у задержанного обнаружили шесть свертков, которые были обмотаны скотчем.

Юноша заявил, что нашел свертки на улице и оставил себе. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 296 УК РК "Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта". Сам подозреваемый был взят под страду.

Стоит добавить, что жителю Алматы грозит от трех до семи лет лишения свободы.

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