Помощник госсекретаря США посетит Южный Кавказ

11 июн. 14:24

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид совершит визит в страны Южного Кавказа, сообщает пресс-служба Госдепа.

Отмечается, что Донфрид с 14 по 19 июня отправится в Азербайджан, Грузию и Армению, чтобы подчеркнуть "приверженность Вашингтона миру, демократии и процветанию в регионе Южного Кавказа".

В ведомстве заявили, что Донфрид также подчеркнет готовность США к установлению прочного мира в регионе, в том числе при помощи поддержки развития политических, экономических и межличностных связей по всему региону.

Стоит добавить, что в рамках своего турне замгоссекретаря США намерена встретиться с главами государств, членами правительств и представителями оппозиции.