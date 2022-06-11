Антонов: отношения России и США находятся в тупике

11 июн. 14:11

Посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что отношения между Вашингтоном и Москвой сейчас достигли критической точки.

Он подчеркнул, что Россия открыта для "дипломатического взаимодействия, основанного на взаимном уважении и равноправии". "Особенно сейчас, когда мир сталкивается со столь большим числом вызовов, требующих согласованного реагирования со стороны всего мирового сообщества", - сказал он, включив в их число терроризм, распространение оружия массового уничтожения, изменение климата, а также продовольственную безопасность, пишет РИА Новости.

Дипломат отметил, что Россия является влиятельным и ответственным представителем мирового сообщества, который соблюдает международное право. "Приоритеты нашей внешней политики ясны: сохранять безопасность границ и создать благоприятные условия для обеспечения внутреннего развития. Россия всегда выступала за систему равной и неделимой безопасности", - добавил посол.

При этом Антонов считает, что отношения Вашингтона и Москвы сегодня достигли критической точки, подчеркивая, что "из-за США двусторонний политический диалог сейчас зашел в тупик". "Более того, враждебность стала частью повседневности", - заявил он.

В то же время, Антонов уверен, что взаимодействие между странами "призвано сыграть ключевую роль с точки зрения обеспечения безопасности в мире". "Диалог между нашими странами соответствует интересам всего мирового сообщества", - заключил посол.