В Польше назвали отказ от российских энергоносителей поспешным решением

11 июн. 13:49

Правительство Польши, объявив о тотальном эмбарго на импорт российского угля, приняло поспешное решение, заявил депутат из Гражданской коалиции Павел Понцилюш.

По его словам, внезапное сокращение поставок приведет к тому, что частные потребители в стране будут испытывать проблемы.

"Такие радикальные решения принимались слишком быстро, нужно было подойти к этому немного спокойнее. За последние несколько лет импорт угля из России лишь увеличивался. Резкое сокращение поставок в большей степени ударит по простым полякам", - цитирует политика РИА Новости.

Кром того, депутат подчеркнул, что рост собственной добычи угля займет у Польши не менее полутора лет.