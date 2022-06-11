Азербайджан и Туркменистан продолжат расширять двустороннее сотрудничество

11 июн. 13:21

Президенты Азербайджана и Туркменистана Ильхам Алиев и Сердар Бердымухамедов обменялись поздравительными письмами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.

"Считаю, что есть благоприятные условия для развития сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном во всех сферах, особенно в сфере транспорта. Уверен, что, используя эти возможности, мы вместе будем укреплять наши традиционно дружеские отношения и еще больше расширять сферу нашего взаимодействия", - сказано в послании Алиева.

В свою очередь, Бердымухамедов отметил, что Баку и Ашхабад успешно сотрудничают в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.

"Подтверждаем готовность и впредь прилагать необходимые усилия для укрепления и развития проверенного временем взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул туркменский лидер.