Азербайджан и Туркменистан продолжат расширять двустороннее сотрудничество

Президенты Азербайджана и Туркменистана Ильхам Алиев и Сердар Бердымухамедов обменялись поздравительными письмами по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между двумя государствами.
"Считаю, что есть благоприятные условия для развития сотрудничества между Азербайджаном и Туркменистаном во всех сферах, особенно в сфере транспорта. Уверен, что, используя эти возможности, мы вместе будем укреплять наши традиционно дружеские отношения и еще больше расширять сферу нашего взаимодействия", - сказано в послании Алиева.
В свою очередь, Бердымухамедов отметил, что Баку и Ашхабад успешно сотрудничают в политической, торгово-экономической и гуманитарной сферах.
"Подтверждаем готовность и впредь прилагать необходимые усилия для укрепления и развития проверенного временем взаимовыгодного сотрудничества", - подчеркнул туркменский лидер.