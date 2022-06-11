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Самый большой фонтан в России запущен в Дербенте

Самый большой фонтан в России запущен в Дербенте

Депутат Госдумы от Дагестана Хизри Абакаров рассказал о техническом запуске самого большого в России фонтана прошел в парке Низами Гянджеви в Дербенте.

Зрителям с помощью более 2000 форсунок и почти 1500 прожекторов продемонстрировали танцующие струи воды, впечатление от которых усилили с помощью освещения и огня. Также на водном экране был показан видеоролик.

"Тестовый запуск фонтана прошел успешно, все системы показали свою полную готовность", - написал Абакаров в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что реализация проекта стала возможной благодаря сенатору СФ от Дагестана Сулейману Керимову, который организовал финансирование и лично контролировал строительство.

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