Стало известно, куда россияне поедут отдыхать на июньские праздники

11 июн. 12:52

Узбекистан стал одним из популярных направлений на июньские праздничные дни, сообщает аналитический центр сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".

Напомним, жители России будут отдыхать с 11 по 13 июня в связи с празднованием Дня России.

На период с 9 по 12 июня больше всего полетов запланировано в Турцию - 14,79% доли пассажиров. Далее идет Армения - 14,74% доли пассажиров.

Узбекистан вошел в пятерку популярных направлений для граждан РФ на эти дни с показателем 10,23% доли пассажиров. Средний чек по направлению "Узбекистан" в одну сторону - 11 452 рубля.