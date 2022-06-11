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Стало известно, куда россияне поедут отдыхать на июньские праздники

Стало известно, куда россияне поедут отдыхать на июньские праздники

Узбекистан стал одним из популярных направлений на июньские праздничные дни, сообщает аналитический центр сервиса поездок и путешествий "Туту.ру".

Напомним, жители России будут отдыхать с 11 по 13 июня в связи с празднованием Дня России.

На период с 9 по 12 июня больше всего полетов запланировано в Турцию - 14,79% доли пассажиров. Далее идет Армения - 14,74% доли пассажиров.

Узбекистан вошел в пятерку популярных направлений для граждан РФ на эти дни с показателем 10,23% доли пассажиров. Средний чек по направлению "Узбекистан" в одну сторону - 11 452 рубля.

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