Гарибашвили: мы требуем от ЕС справедливого отношения к Грузии

11 июн. 12:25

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия требует решения от Евросоюза, основанного на ее заслугах.

"Мы не требуем ничего незаслуженнного. Мы требуем решения, основанного на наших заслугах. Мы требуем справедливого отношения, выражения уважения. Поэтому 17 июня будет заседание Еврокомиссии и 22-23 июня принято окончательное решение. И я призываю его дождаться", – цитирует его Sputnik Грузия.

По словам Гарибашвили, если решение Евросоюза будет несправедливым и "оскорбительным для нашего народа", кабинет министров сделает специальное заявление. При этом он добавил, что Грузия сделала многое для получения статуса кандидата, однако реформы еще не завершены.

Напомним, Грузия подала заявку на получения статуса кандидата в Евросоюз, для получения которого 17 июня страна должна получить рекомендацию Еврокомиссии, а 22-23 июня на саммите лидеров стран ЕС – одобрение всех 27 стран-членов организации.