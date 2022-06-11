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США заплатили "Роскомосу" в рублях за полет американского астронавта

США заплатили &quot;Роскомосу&quot; в рублях за полет американского астронавта

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что за полет астронавта NASA Марка Ванде Хая на корабле "Союз" американская компания Axiom Space произвела оплату в рублях.

"Мы получили полное финансирование со стороны не NASA, а конкретно от компании Axiom, которая выступала в качестве посредника в организации этой миссии… Конечно, мы же договорились о том, что мы берем только в рублях ", - приводит слова Рогозина "Интерфакс".

Он также добавил, что американцы опоздали с оплатой на месяц, однако "средства пришли в полном объеме".

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