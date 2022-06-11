РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

В Дагестане почтили память Абдулманапа Нурмагомедова 

В Дагестане почтили память Абдулманапа Нурмагомедова 

В Минспорте Дагестана прошел вечер памяти заслуженного тренера России Абдулманапа Нурмагомедова, сообщает пресс-служба ведомства. 

Почтить память величайшего спортивного деятели пришли родные и близкие, коллеги и друзья, воспитанники, все, кому дороги его имя и дела. 

Участники вечера отмечали многочисленные заслуги Абдулманапа Нурмагомедова перед Дагестаном и Россией и подчеркивали, что за его успехами и достижениями стояли упорный труд, огромная работоспособность, сила воли.

В рамках вечера памяти дети прочли стихи об Абдулманапе Нурмагомедове на его родном аварском языке. Также была презентована книга стихов "Скала Кавказа" о нем народной поэтессы Сабигат Магомедовой.

1290 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version