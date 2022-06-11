В России за сутки выявили 3,6 тыс случаев коронавируса

11 июн. 11:32

За минувшие сутки в России выявили 3 627 новых случаев заражения коронавирусом.

В Москве новых случаев 220, в Санкт-Петербурге - 214, в Подмосковье - 231. В Краснодарском крае - 66, в Ставропольском крае - 59, в Крыму - 28, в Дагестане - 5, в Кабардино-Балкарии - 7, в Адыгее - 2, в Карачаево-Черкесии - 4, в Чечне - 14, в Ингушетии - 5, в Северной Осетии - 9.

Общее число инфицированных в России достигло 18 373 184.

Госпитализированы за сутки 1 362 человека. Выздоровели - 4 827 пациента, за все время - 17 791 081.

Умерли за сутки 72 человека, с начала пандемии – 379 955.