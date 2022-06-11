МИД РФ: немецкие компании хотят вернуться в Россию

11 июн. 11:08

Глава третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин сообщил о желании немецких компаний, покинувших Россию, вернуться обратно.

"Ряд компаний, которые заявляли о своем уходе из страны под давлением или из-за введенных против нас Евросоюзом санкций, сигнализируют о своем намерении незамедлительно вернуться на российской рынок, как только ситуация стабилизируется и с них спадет политический пресс", - цитирует его "Интерфакс".

При этом дипломат подчеркнул, что Россия не намерена закрывать двери немецкому бизнесу. Также, по его словам, некоторые предприятия Германии, которые были вынуждены приостановить работу в России, несут многомиллиардные убытки.

Однако Тяпкин предупредил немецкую сторону, что отказ от российских энергоносителей негативно отобразится на себестоимости производимой в Германии продукции и, соответственно, на ее позиции на мировых рынках.

"Реализация намерений германского правительства по форсированному отказу от импорта наших углеводородов лишит энергоемкую и экспортоориентированную промышленность ФРГ ключевых ресурсов, от доступности которых напрямую зависит себестоимость производимой ею продукции и, следовательно, её позиции на международных рынках", - отметил дипломат.

Кроме того, Тяпкин заявил о готовности России развивать отношения с Германией на принципах равноправия.