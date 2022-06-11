Ряд законов подписал президент Казахстана

11 июн. 10:44

Казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев подписал ряд законов.

Так, один из подписанных законов ратифицирует договор Казахстана с Арменией о торгово-экономическом сотрудничестве.

Помимо этого, президента подписал документ "О ратификации протокола о прекращении действия соглашения между правительствами стран-участников СНГ о согласованных принципах налоговой политики от 13 марта 1992 года".

Также Токаев подписал закон "О ратификации соглашения между правительствами Казахстана и Китая по взаимодействию в предотвращении незаконного перемещения ядерных материалов, радиоактивных материалов, радиоактивных отходов и радиационно-опасных предметов".