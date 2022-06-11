Сборная Болгарии по футболу стала участником ДТП в Грузии

11 июн. 10:33

ЗАГ: Сборная Болгарии по футболу стала участником ДТП в Тбилиси

Национальная команда Болгарии по футболу попала в автоаварию в Тбилиси перед гостевым матчем Лиги наций против грузинской сборной, сообщает пресс-служба Болгарского футбольного союза.

По прилету в Грузию футболисты отправились в гостиницу на двух автобусах, однако водитель одного из автобусов не справился с управлением. Хавбека болгар Тодора Неделева доставили в больницу.

Напомним, 12 июня Грузия сыграет с Болгарией в Тбилиси в матче четвертого тура группы 4 лиги С Лиги наций. После трех туров грузины лидируют в своей группе, имея на своем счету 9 очков.