Кабмин РФ согласился на переговоры Роскосмоса и НАСА по перекрестным полетам на МКС

10 июн. 23:57

Правительство России одобрило проведение переговоров по заключению соглашения между Роскосмосом и НАСА о перекрестных полетах на МКС на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях.

Соответствующее распоряжение размещено на интернет-портале правовой информации.

Из него следует, что принимается предложение госкорпорации "Роскосмос", согласованное с МИД РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о проведении переговоров, связанных с подписанием договоренности об исполнении соглашения между Роскосмосом и Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США по полетам интегрированных экипажей на российских и американских пилотируемых транспортных кораблях.