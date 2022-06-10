Компании на имя бездомных открывали неизвестные аферисты в Актюбинской области

10 июн. 23:39

В Актюбинской области неизвестные провернули оригинальную аферу, открывая компании для теневого бизнеса от имени лиц, не имеющих определенного места жительства. Об этом сообщают казахстанские СМИ.

Как передает телеканал КТК, фирмы были оформлены на 14 инвалидов, живущих в спецприемнике для бездомных, причем сами они и не знали о своих "успехах".

"Опрошенные владельцы бизнеса показали, что не имеют к этому никакого отношения. Трое из них являются инвалидами первой, второй группы. Вместе с тем оборот такого бизнеса с 2021 года по апрель 2022 года составил около 800 млн тенге [$1,8 млн]", - пояснила прокурор Земфира Кирбасова.

Преступление было обнаружено, когда оказавшимся в спецприемнике людям стали делать потерянные документы: в базах центра занятости они числились как зарегистрировавшие ИП.

Аферисты пока не найдены.