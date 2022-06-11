Клубничная ярмарка состоится в Ставрополе на выходных

11 июн. 4:23

В Ставрополе 11 и 12 июня пройдет ярмарка, на которой жители и гости города смогут приобрести свежую клубнику и другие продукты, сообщает пресс-служба мэрии краевого центра.

Сразу две торговые точки откроются в субботу. Товары первой необходимости представят на улицах Васильева 35/1 и Ленина 74/17. В воскресенье ярмарка будет организована на улице Серова 466. Все три торговые точки будут доступны с 8:00 до 16:00.

В администрации напомнили, что акция "Покупай ставропольское!" проходит в краевой столице регулярно. На ярмарках предлагают продукцию только местных производителей.