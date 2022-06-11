Три турецких клуба нацелились на Дзюбу

11 июн. 2:33

Бывший нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба рассматривает возможность продолжения карьеры в чемпионате Турции.

По данным источника, интерес к 33-летнему форварду проявляют "Фенербахче", "Галатасарай" и "Коньяспор".

Как отмечается, Дзюба хочет получать 2 млн евро в год, однако клубы рассчитывают на меньшую сумму. В частности, "Коньяспор" готов предложить россиянину не более 1,2 млн в год, передает Чемпионат.com.

Напомним, в сезоне 2021/22 Дзюба провел за "Зенит" 28 матчей в чемпионате России, отметившись в них 11 забитыми мячами.