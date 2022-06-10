У Дагестана будет свой центр по работе с "трудными" подростками

10 июн. 23:29

В Дагестане будет создан центр для подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию – его создание на встрече с главой Дагестана Сергеем Меликовым анонсировала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

"Мы с Сергеем Алимовичем договорились о дальнейшем сотрудничестве, поддержке - нам из федерального центра очень важно помогать в тех вопросах, где требуются дополнительные усилия. Договорились о том, что в ближайшее время займемся созданием подросткового центра на территории Дагестана, который будет заниматься ребятами в трудной жизненной ситуации", - рассказала Львова-Белова, передает "Интерфакс".

В Дагестане совсем немного сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - это связано с менталитетом жителей республики, считающих, что дети не должны находиться в социальных учреждениях, тем не менее, Меликов обратил внимание на то, что в республике подростковая среда является самой проблемной.

"К сожалению, мы видим, что большое количество разного рода информационных или иных процессов влияния, которым подвержены подростки, абсолютное большинство из них работают негативно. Очень важно все эти риски распознавать и пытаться им противостоять", - отметил Меликов, добавив, что в республике пока не всегда есть представление, как бороться с этим негативным влиянием, и в этом также могут помочь подростковые центры, которые появятся на территории региона.