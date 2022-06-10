Квартал героев Ставрополя пополнили три новые улицы

10 июн. 23:15

Три новые улицы Ставрополя получили имена героев боевых действий, - сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

Магистрали расположены в Промышленном районе краевого центра и названы в честь Владимира Колмыкова и Виктора Кохановича, отличившихся в боях в Афганистане, а также в честь героя чеченской кампании Вадима Алевцева. Все три улицы находятся по соседству с улицей имени советского разведчика Георгия Косенко, а в краевом центре уже сформирован целый квартал, где улицы названы в честь героев военных конфликтов, - передает "АиФ-Ставрополье".

Напомним, ранее одну из магистралей в Ставрополе назвали в честь полного кавалера ордена Славы Михаила Апалькова.