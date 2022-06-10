Источник сообщил о покупке Туркменистаном первого автомобиля Aurus

10 июн. 22:51

Туркменистан купил первый автомобиль Aurus - Senat Limousine, рассказал источник, близкий к правительству страны.

"Именно на нем передвигался президент Туркменистана в рамках своего визита в Российскую Федерацию. Этот тип автомобиля обладает самым высоким в мире уровнем баллистической защиты и является наиболее безопасным транспортным средством", - цитирует его ТАСС.

Напомним, Aurus - это линейка представительских автомобилей, она выпускается с 2013 года по заказу Минпромторга РФ. На сегодня на Aurus Senat ездят президент Владимир Путин и члены правительства, включая министра промышленности и торговли Дениса Мантурова.