Нацбанк Киргизии прогнозирует 20-процентное падение денежных переводов 

По прогнозам Национального банка Киргизии денежные переводы от трудовых мигрантов, работающих в России, могут снизиться на 20% в 2022 году по сравнению с уровнями прошлого года. Eurasianet отмечает, что более миллиона киргизов, примерно каждый шестой гражданин страны, живет и работает в России, в результате чего денежные переводы стали критически важными для экономики государства.

Коллапс денежных потоков связан с сокращением российской экономики, спровоцированным международными санкциями, введенными после начала спецоперации на Украине. Министерство финансов Российской Федерации ожидает, что экономика сократится на 10%, в то время как экономисты предсказывают более серьезное падение.

В 2021 году Киргизия получила более $2,7 млрд в денежных переводах. $2,1 млрд было отправлено из России. Переводы составляют 30% от ВВП страны.

Экономист Кубан Чороев рассказал Eurasianet, что с падением денежных переводов снизится покупательная способность граждан, что спровоцирует падение объемов импорта: ”В Киргизии показатель импорта практически прямо пропорционален суммам, отправляемым трудовыми мигрантами. Чем выше доход, тем больше импорт”.

Прогнозы Национального банка страны соответствуют оценкам Всемирного банка, который в прошлом месяце завял о возможном 32-процентном падении объемов денежных переводов. ”82% денежных переводов, полученных Киргизской Республикой в 2021 году, было отправлено из России. Денежные потоки в 2022 году, скорее всего, упадут на 32% против изначально прогнозируемого роста в 3%”, - написал Всемирный банк.

По текущим оценкам Всемирного банка, экономика страны сократится на 5% из-за падения денежных переводов. В интервью Eurasianet на прошлой неделе специальный докладчик ООН по вопросам крайней нищеты и прав человека Оливье Де Шуттер сказал, что бремя коллапса денежных переводов, скорее всего, ляжет на плечи самых бедных. Половина денег, которые присылаются в Киргизию из зарубежных стран, предназначается для самых бедных семей. По мнению де Шуттера, в более широком смысле Киргизии следует искать способы снижения значительной зависимости от денежных переводов. ”Главный вопрос в том, обеспечивают ли денежные переводы трудовых мигрантов, от которых зависит значительная часть экономики, устойчивость и жизнеспособность таких стран, как Киргизия. Мигранты часто оставляют детей дома, где о них никто не заботится или же они становятся жертвами насилия. Многие мигранты не входят в систему соцзащиты ни там, где они работают, ни дома, в Киргизии”.

Последствия санкций, связанных с Украиной, значительно перевесили удар, нанесенный пандемией коронавируса. В то время как вспышка COVID-19 и последовавшие локдауны привели к снижению денежных переводов в 2020 году на $26,6 млн, в 2022 году падение может составить около $400 млн.