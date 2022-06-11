Кролиководы России собрались в КЧР

11 июн. 6:19

В Черкесске состоялся слет кролиководов России, сообщает агентство "Карачаево-Черкесия".

Участники форума обсудили задачи и проблемы, стоящие перед отраслью в новых экономических реалиях. Фермеры делились практическим опытом и наработками, которые появляются в хозяйствах опытным путем.

"На данном форуме собрались опытные кролиководы со всей России. У каждого из наших гостей большой багаж знаний и опыта за спиной, благодаря этому мы нашли ответы на большинство из поставленных вопросов", - цитирует издание кроликовода Тимура Нирова.