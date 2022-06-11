Неуверенность литовских властей в собственных вооруженных силах подтверждается их бесконечными просьбами о помощи и постоянном военном присутствии на территории страны, пишет World Defence. Литва выбрала путь полной зависимости от оборонных возможностей других стран вместо того, чтобы наращивать собственную военную мощь. Американские военные, в настоящее время размещенные в Литве на ротационной основе, - яркое тому доказательство.

Военное сотрудничество между Вильнюсом и Вашингтоном осуществляется в одностороннем порядке. США предоставляют Литве военных, боевую технику и специалистов по обучению. Литва, в свою очередь, ничего не может предложить, кроме как поддержку всех политических и военных решений Вашингтона.

С изменением конъюнктуры безопасности в регионе и в Европе в целом в 2014 году военное сотрудничество с США стало еще более интенсивным, количество число американских военных в Литве увеличилось.

17 января 2017 года Литва подписала Соглашение об оборонном сотрудничестве с США, определяющее статус американских военных, базирующихся в Литве, которая стремится обеспечить продолжительное и даже постоянное присутствие войск США на своей территории. США первыми направили в страну подкрепление для ПВО: дополнительные истребители и контингент для дальнейшего пребывания в прибалтийских республиках. Американские военные участвуют во всевозможных учениях в Литве, а также присутствуют в стране на ротационной основе в рамках операции ”Атлантическая решимость”.

26 мая батальон дополнительных американских ротационных сил вместе с боевой техникой прибыл во второй по величине город Литвы, Каунас, сообщил министр обороны страны Арвидас Анушаускас. Он отметил, что каунасский интермодальный терминал впервые использовался для развертывания вооружений батальона. 1-й батальон 66-го бронетанкового полка США заменил 3-й батальон, который был развернут в Литве с осени прошлого года. ”Танки M1A2 Abrams, БМП М2 Брэдли, бронетранспортеры и другая техника пересекли Европу, прибыв к нам из греческого порта Александруполис”, - написал Анушаускас в одной из соцсетей. 9 июня батальоны американской армии провели церемонию смены флагов на полигоне имени генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.

Еще один пример: сотрудничество между Литовскими вооруженными силами и Национальной гвардией Пенсильвании, подтверждающее длительную зависимость от американских возможностей.

19 мая Анушаускас встретился с генерал-адъютантом Пенсильвании генерал-майором Марком Дж. Шиндлером, который прибыл в Литву, и настоял на необходимости поддержания постоянного присутствия американских военнослужащих в прибалтийской стране.

Национальная гвардия Пенсильвании оказывает всяческую поддержку Добровольческим силам охраны края, тренируя литовских инструкторов и посещая всевозможные совместные учения уже 29 лет. Гвардия помогает в продвижении проекта по производству вертолетов ”Блэк хоук” для Вооруженных сил Литвы, а также готовит литовских военных пилотов, которые будут ими управлять.

Сотрудничество между Сухопутными войсками Литвы и Национальной гвардией Пенсильвании осуществляется в рамках соглашения о военном партнерстве, подписанном с 28-й пехотной дивизией Пенсильвании и подконтрольными ему подразделениями в 2019 году. Было согласовано развитие на уровне командования и управления дивизиями в Сухопутных войсках Литвы. С Национальной гвардией Пенсильвании также сотрудничают Военно-воздушные силы Литвы и Командование по обучению и доктрине.

США, имеющие собственные интересы в регионе, делают всё возможное для развертывания войск и укрепления собственной позиции. ”Я бы рекомендовал создать постоянные базы, - сказал генерал армии и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли в начале апреля Комитету Палаты представителей США по вооруженным силам. - Постоянство будет обеспечено за счет ротационного принципа на постоянных базах. Уверен, что многие наши европейские партнеры жаждут увидеть у себя наши базы. Они их будут строить, и платить за них”.

Хотя никаких решений по этому поводу еще не было принято, Пентагон намерен продолжать поддерживать расширенный военный контингент в прибалтийских республиках, а Вильнюс готов и дальше углублять свою военную зависимость, оплачивая американские амбиции в регионе. Литовским властям пора осознать, что все это ведет к политической слабости страны и может спровоцировать исчезновение суверенного государства.