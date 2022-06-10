Сквер с рекордно длинной скамейкой создают в Черкесске

10 июн. 21:37

Новый сквер скоро откроется в Черкесске к 100-летнему юбилею Карачаево-Черкесии, заявил мэр города Алексей Баскаев.

"Основные работы по обустройству нового уютного сквера на проспекте Ленина завершены. Позади демонтажные работы, укладка плиточного покрытия, а это порядка 70% работ", - написал градоначальник в своем канале в Telegram.

В сквере поставят настилы со спинками, вазоны, фонари, прямые скамейки, высадят новые деревья и кустарники.

"Изюминкой" станет зигзагообразная скамейка длиной 23 м - она будет самой длинной скамьей в республике.