В Дагестане стартовала всероссийская акция "Культура - донорству"

10 июн. 22:43

В Дагестане сегодня был дан старт всероссийской акции "Культура - донорству", приуроченной ко Всемирному дню донора крови, - сообщили в пресс-службе министерства культуры региона.

"Выездная бригада Республиканской станции переливания крови организовала пункт приема на центральной площади города Махачкалы, в добровольческом марафоне приняли участие сотрудники министерства культуры региона и его подведомственных учреждений", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

"Сегодня работники учреждений культуры вносят свою лепту в донорское движение России", - сказала на церемонии открытия министр культуры региона Зарема Бутаева.

Мероприятия в рамках акции будут проходить в течение года и охватят различные площадки с участием представителей всех дагестанских народов, а наиболее активные участники донорского движения получат льготы на посещение выставок, музеев, концертов и театральных постановок.