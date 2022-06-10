Россияне смогут получать на карту "Мир" все социальные выплаты

10 июн. 22:14

В Минфине России предложили перевести на карту "Мир" ряд социальных выплат, - сообщили в пресс-службе министерства.

"Предлагается перевести на национальную платежную систему "Мир" выплаты в рамках оказания государственной социальной помощи, субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, компенсации расходов на оплату жилых помещений, ежегодную денежную выплату Почетным донорам России", - рассказали в министерстве, передает РИА Новости.

Большинство федеральных социальных выплат уже начисляется на карты "Мир". В частности, это пенсии, пособия для нуждающихся семей с детьми и другие социальные выплаты, - уточнили в Минтруде.