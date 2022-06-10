Одну из улиц Тбилиси назвали в честь Гии Канчели

10 июн. 21:21

Городское собрание Тбилиси приняло решение о переименовании улицы Конституции в районе Чугурети: теперь она будет названа в честь известного композитора Гии Канчели. Такое сообщение распространила пресс-служба органа.

"Улица Конституции в Чугуретском районе Тбилиси получила имя композитора и общественного деятеля Гии Канчели. Указанное решение члены городского собрания столицы приняли на сегодняшнем заседании представительского органа", - цитирует его ТАСС.

Народный артист Грузии и СССР, лауреат Государственной премии Канчели ушел из жизни в октябре 2019 года после продолжительной болезни. Он написал музыку к десяткам советских кинофильмов, в том числе ко многим лентам Георгия Данелия,таким как "Не горюй!" (1968), "Мимино" (1977), "Слезы капали" (1982) и "Кин-дза-дза!" (1986).