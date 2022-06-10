ГОК в Тырныаузе заработает до конца будущего года

10 июн. 21:47

Власти Кабардино-Балкарии планируют возобновить добычу вольфрамо-молибденовых руд на Тырныаузском месторождении в конце 2023 - начале 2024 года, - сообщили в пресс-службе Минэкономразвития РФ.

Проект уже реализуется АО "Эльбрусметалл", входящим в госкорпорацию "Ростех", на двух региональных площадках. Продолжаются проектно-изыскательские работы по ряду объектов, а по некоторым уже начались строительные работы, - передает ТАСС.

Добыча и переработка руды будет осуществляться на горнообогатительном комбинате (ГОК) в городе Тырныаузе, а переработка концентратов ГОК - на гидрометаллургическом заводе в городе Невинномысске на Ставрополье.

Планируемый объем капитальных вложений составляет порядка 55 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

"Проект важен для развития всего Северо-Кавказского федерального округа. В рамках инфраструктурной поддержки выделено 2 млрд рублей в том числе на реконструкцию объездной автомобильной дороги протяженностью 6,2 км, ведущей к комбинату. Также проект позволит развить моногород Невинномысск в Ставропольском крае", - отметил министр экономического развития России Максим Решетников.