В Азербайджане отчеканят золотые и серебряные "футбольные" монеты

10 июн. 21:35

Центральный банк Азербайджана объявил о выпуске золотых и серебряных монет, посвященных чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре.

Продажа монет будет осуществляться немецкой компанией MDM Münzhandelsgesellschaft MBH&CO KG Deutsche Münze - официальным партнером Международной ассоциации футбольных федераций (FIFA), - передает Sputnik Азербайджан.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах в Катаре, страна примет мундиаль впервые в своей истории.