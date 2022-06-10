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В Азербайджане отчеканят золотые и серебряные "футбольные" монеты

В Азербайджане отчеканят золотые и серебряные &quot;футбольные&quot; монеты

Центральный банк Азербайджана объявил о выпуске золотых и серебряных монет, посвященных чемпионату мира по футболу 2022 года в Катаре.

Продажа монет будет осуществляться немецкой компанией MDM Münzhandelsgesellschaft MBH&CO KG Deutsche Münze - официальным партнером Международной ассоциации футбольных федераций (FIFA), - передает Sputnik Азербайджан.

Напомним, чемпионат мира по футболу пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в пяти городах на восьми стадионах в Катаре, страна примет мундиаль впервые в своей истории.

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