Правоохранители обнаружили целый арсенал у жителя армянского села

10 июн. 21:17

Сотрудники полиции Армении обнаружили в селе в селе Джанфида Армавирской области страны большое количество оружия и боеприпасов, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Информацию о незаконном хранении оружия и наркотиков в одном из домов села оперативники получили еще 8 июня, после чего силовики устроили обыск, в ходе которого им им удалось найти и изъять целый арсенал: автоматы, пулемет, подствольный гранатомет, два тепловизора, три светошумовых гранаты, патроны, пистолеты, - передает Sputnik Армения.

По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело. Принимаются оперативно-розыскные меры по установлению источника его приобретения. Ведется предварительное следствие.