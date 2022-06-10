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Правоохранители обнаружили целый арсенал у жителя армянского села

Сайт полиции Армении

Сотрудники полиции Армении обнаружили в селе в селе Джанфида Армавирской области страны большое количество оружия и боеприпасов, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Информацию о незаконном хранении оружия и наркотиков в одном из домов села оперативники получили еще 8 июня, после чего силовики устроили обыск, в ходе которого им им удалось найти и изъять целый арсенал: автоматы, пулемет, подствольный гранатомет, два тепловизора, три светошумовых гранаты, патроны, пистолеты, - передает Sputnik Армения.

По факту незаконного хранения оружия и боеприпасов возбуждено уголовное дело. Принимаются оперативно-розыскные меры по установлению источника его приобретения. Ведется предварительное следствие.

ФОТО Сайт полиции Армении
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