"Черных шахтеров" поймали на месте преступления в Казахстане

10 июн. 20:53

Трое мужчин пытались украсть золотосодержащую руду из шахты в Жамбылской области, передает Polisia.kz.

Как рассказали представители потерпевшей стороны, неизвестные забрались сначала на охраняемую территорию компании, а затем в шахту глубиной 100 м, откуда хотели похитить три мешка ценной руды.

Двое подозреваемых - 45-летний и 46-летний жители Акмолинской области и Нур-Султана - были задержаны. Третий сбежал, его разыскивают.

Следствие выяснило, что трое мужчин 26 мая, прихватив инструменты и еду, спустились в шахту, где на протяжении более 10 дней добывали и собирали руду в мешки. В итоге на месте преступления их застали шахтеры.

Ведется досудебное расследование по части 3 статьи 24 и части 3 статьи 188 УК РК. Вещественные доказательства изъяты.