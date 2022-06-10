В Чечне построят завод соединительных деталей трубопроводов

10 июн. 20:49

Нижегородское "Производственно-техническое объединение "Атлант" планирует построить в Чечне завод по выпуску соединительных деталей для трубопроводов, - сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Сегодня прошла встреча представителей ПТО "Атлант", правительства Чечни и АО "Чеченнефтехимпром", в ходе которой и было принято такое решение. Завод планируется построить на территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Грозный", - передает "Интерфакс".

Напомним, ПТО "Атлант" создано в 2008 году и специализируется на производстве строительных металлических конструкций. АО "Чеченнефтехимпром" занимается управлением процессами недропользования Чечни.