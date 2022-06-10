"Желтый" уровень террористической опасности продлили в части Крыма

10 июн. 20:47

Высокий уровень террористической опасности продлен в ряде районов Крыма, об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, в качестве профилактической меры с 20:00 сегодняшнего дня до 20:00 25 июня высокий ("желтый") уровень террористической опасности будет действовать в городских округах Армянск, Джанкой, Керчь, Красноперекопск, а также в Джанкойском и Красноперекопском районах.

Кроме того, такой режим будет соблюдаться на объектах Минтранса, МинЖКХ, Минздрава, Минэнерго, Минпромполитики, Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма.

Аксенов заверил, что ситуация в республике полностью контролируется органами власти, правоохранители и силовики обеспечивают безопасность.