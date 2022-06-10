Как Турция хочет побороть инфляцию

Сегодня министерство казначейства и финансов Турции сообщило, что борьба с инфляцией – стала его приоритетом. Были также объявлены новые меры поддержки экономики, пострадавшей в связи с ростом цен и падением лиры, однако аналитики считают, что они могут оказаться малоэффективными.

Reuters со ссылкой на Казначейство сообщает, что будут выпущены внутренние облигации, проиндексированные по доходам государственных предприятий, чтобы стимулировать хранение активов в лирах, а Центральный банк увеличил норму обязательных резервов для коммерческих кредитов с 10 до 20%. Также был изменен предельный срок погашения потребительских кредитов.

”Борьба с инфляцией - приоритет. Самое главное - скоординированные действия всех финансовых институтов, разбирающихся в ситуации”, - говорится в заявлении Казначейства.

Решение спровоцировало волатильность лиры. Местная валюта укрепилась до 16,8 к доллару накануне объявления мер, а затем откатилась обратно к 17,3 после того, как они были обнародованы. Лира торговалась на уровне 17,21 после того, как Казначейство сообщило о своих решениях.

В этом году лира подешевела на 23% после прошлогодней 44-процентной потери стоимости. В результате, Центральный банк под давлением президента Реджепа Тайипа Эрдогана прибегнул к нетрадиционной практике снижения ключевой ставки, несмотря на усиливающуюся инфляцию. Кризис лиры ускоряет инфляцию, особенно в этом году, когда из-за санкций в отношении России растут цены на энергию и продукты питания.

Аналитики настроены скептически. Они считают, что очередные шаги вряд ли приведут к изменениям, поскольку не решается основная проблема безудержной инфляции и низких ключевых ставок. ”Как я понимаю, никаких новых политических мер по обузданию инфляции предприниматься не будет”, - говорит Арда Тундра, экономист из Стамбула и обозреватель PolitikYol.

Источники рассказали Reuters, что правительство рассматривало возможность принятия дополнительного бюджета до парламентских каникул, которые начнутся в июле, чтобы покрыть возможные летние расходы. ”Мне всегда интересно, какого кролика они достанут из шляпы на этот раз. До сих пор я не видел ничего, что могло бы стабилизировать лиру”, - говорит Пер Хаммарлунд, главный стратег по развивающимся рынкам в SEB.

Турция переживает рыночные и экономические проблемы накануне президентских выборов, которые пройдут через год. Одобрение населения политики нынешней власти падает из-за жесточайшей инфляции, которая в мае составила 73,5%. ”Мы больше не ходим в кафе, - говорит 42-летний парикмахер Ордер Озтурк, которому пришлось снизить расходы в два раза, в том числе и на поездки в родной город. - Наши расходы ограничиваются одеждой и личными нуждами”.

Реальные люди

Комментируя решение о выпуске индексированных в лирах облигаций, Озлем Дериджи Сенгуль из Spinn Consulting напомнила, что такой инструмент впервые появился в 2009 году. ”На этот раз осуществляется попытка привлечь не корпорации, а реальных людей. Но, как мне кажется, будет непросто заинтересовать держателей счетов, у которых нет достаточного инвестиционного опыта”, - говорит эксперт.

Казначейство сообщило, что использование лиры и попытки усилить ее привлекательность будут продолжаться без нарушения правил свободного рынка. Также банки теперь обязаны держать от 3 до 10% облигаций с фиксированной процентной ставкой для депозитных счетов с иностранной валютой. Цель этого решения - увеличить спрос на облигации с фиксированной ставкой и снизить стоимость заимствования для Казначейства, объяснил Reuters высокопоставленный банкир.

Банковский регулятор также снизил максимальный срок погашения потребительских кредитов на сумму более 100 тыс. лир ($5814) с двух лет до одного года, и планирует снять ограничения в отношении доступа иностранных инвесторов к лире посредством свопов.

Совет по рынкам капитала сообщил о снижении тарифов для стимулирования иностранного финансирования публичного размещения акций в Турции и поощрении компаний к получению средств за счет выпуска инструментов рынка капитала за границей. После очередного заявления Казначейства сегодня доходность 10-летних облигаций снизилась до 21% со вчерашних 25,72%. Банковский индекс Стамбульской биржи вырос на 4%.