Уголовную ответственность за тяжкое оскорбление отменили в Армении

10 июн. 20:28

В Армении декриминализируют тяжкое оскорбление - в новом Уголовном кодексе, который вступит в силу 1 июля, ответственности за это преступление не будет, рассказал министр юстиции Карен Андреасян.

По его словам, после нескольких межведомственных обсуждений с участием премьер-министра Никола Пашиняна было принято решение применять только административную ответственность - компенсацию до 3 млн драмов (более $7 тыс). Министр подчеркнул, что свобода слова - это приоритет и абсолютная ценность для правительства.

Андреасян пояснил, что изначально оскорбление было криминализировано для сдерживания неприемлемого поведения отдельных людей и групп во время глубокой поляризации общества, передает Sputnik Армения.

Глава Минюста отметил, что наказание за оскорбление чести и достоинства людей остается серьезным, так как сумма штрафа достаточно высока.