К зимнему сезону курорт "Эльбрус" модернизирует инфраструктуру

10 июн. 20:28

Благоустройство инфраструктуры кабардино-балкарского курорта "Эльбрус" завершится до конца 2022 года, - сообщили сегодня в пресс-службе АО "Кавказ.РФ" по итогам рабочей поездки министра экономического развития России Максима Решетникова.

"Сейчас идет активная работа по нескольким направлениям, чтобы создать комфортные условия и для гостей, и для сотрудников курорта. Кроме того, важно сохранить уникальную экосистему национального парка, поэтому параллельно занимаемся обустройством коллектора и модернизацией очистных сооружений. Обновление инфраструктуры необходимо, это позволит курорту развиваться цивилизованно, привлечет еще больше гостей", - отметил Решетников, передает ТАСС.

Сейчас в рамках благоустройства Поляны Азау идет строительство парковки на 800 мест общей площадью 6,7 га. От парковки до курорта регулярно будут ходить шаттлы, оборудованные для перевозки горнолыжного снаряжения, к концу года завершится и благоустройство центральной части Поляны Азау, которое предусматривает организацию двух функциональных зон: торговой и рекреационно-развлекательной общей площадью 4,5 тыс кв м.

Кроме того, к горнолыжному сезону изменится схема движения транспорта, а новые трассы также планируется ввести в эксплуатацию к декабрю этого года.