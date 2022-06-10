В Махачкале заработал завод сухих строительных смесей

10 июн. 19:48

Дагестанское ООО "Трон" сегодня ввело в эксплуатацию завод по производству сухих строительных смесей в Кировском районе Махачкалы, - сообщает пресс-служба правительства региона.

Мощность завода, в который было инвестировано свыше 200 млн рублей - 15 тонн продукции в час, в открытии завода принял участие премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

"Правительством республики была оказана господдержка в виде субсидии на компенсацию расходов, связанных с закупкой оборудования, в размере 10 млн рублей. ООО "Трон" будет производить широкий спектр смесей на цементной основе - это штукатурки, наливные полы, плиточные клеи, грунтовки и многое другое", - приводятся в цитирует слова Абдулмуслимова "Интерфакс".

Завод полностью оснащен оборудованием отечественного производства, - говорится в сообщении.