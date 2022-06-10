Посол Ирана поблагодарил Москву за позицию по резолюции МАГАТЭ

10 июн. 19:33

Посол Ирана Казем Джалали выразил благодарность России за принципиальную позицию по антииранской резолюции, принятой на сессии Совета управляющих МАГАТЭ в Вене. Такое заявление он сделал на встрече с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

Ключевым вопросом повестки переговоров стали события в Вене.

"Стороны выступили с категорическим осуждением деструктивных действий США и их союзников из числа членов Совета, инициировавших постановку на голосование и высказавшихся за принятие антииранской резолюции, которая носит ярко выраженную политизированную окраску", - отметили в МИД РФ.

Кроме того, дипломаты провели обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Исламской Республики, обратили внимание на значимость его скорейшего восстановления в изначальной версии, закрепленной резолюцией Совбеза ООН, "без каких-либо довесков и изъятий".

Лавров и Джалали также рассмотрели некоторые другие актуальные вопросы международной повестки.