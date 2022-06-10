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Посол Ирана поблагодарил Москву за позицию по резолюции МАГАТЭ

Посол Ирана поблагодарил Москву за позицию по резолюции МАГАТЭ

Посол Ирана Казем Джалали выразил благодарность России за принципиальную позицию по антииранской резолюции, принятой на сессии Совета управляющих МАГАТЭ в Вене. Такое заявление он сделал на встрече с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым.

Ключевым вопросом повестки переговоров стали события в Вене.

"Стороны выступили с категорическим осуждением деструктивных действий США и их союзников из числа членов Совета, инициировавших постановку на голосование и высказавшихся за принятие антииранской резолюции, которая носит ярко выраженную политизированную окраску", - отметили в МИД РФ.

Кроме того, дипломаты провели обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Исламской Республики, обратили внимание на значимость его скорейшего восстановления в изначальной версии, закрепленной резолюцией Совбеза ООН, "без каких-либо довесков и изъятий".

Лавров и Джалали также рассмотрели некоторые другие актуальные вопросы международной повестки.

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