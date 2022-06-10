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Власти Еревана и Тегерана будут сотрудничать

Власти Еревана и Тегерана будут сотрудничать

Мэр Еревана Грачья Саркисян сегодня обсудил с послом ИРИ в Армении Аббасом Бадашханом Зохури вопросы взаимодействия двух столиц, - сообщает пресс-служба ереванской администрации.

В скором времени между Ереваном и Тегераном будет подписано соглашение о сотрудничестве, сообщил после встречи Саркисян, подчеркнув, что также существует большой потенциал для расширения сотрудничества между столичным муниципалитетом и иранским посольством, - передает Sputnik Армения.

Перспективными направлениями сотрудничества названы сфера культуры, управления дорожным движением, озеленение и ряд других, - отметил по итогам встречи мэр Еревана.

Планируемое подписание документа между двумя столицами откроет значительные возможности для взаимодействия. С этой целью в ближайшее время будут сформированы рабочие группы, которые и займутся подготовкой соглашения, - разъяснил детали иранский посол.

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