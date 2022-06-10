Транскам открыли для транспорта

10 июн. 19:20

Дорожные власти Северной Осетии сегодня открыли движение по Транскавказской магистрали, - сообщает пресс-служба МЧС по Северной Осетии.

Движение по трассе было перекрыто накануне из-за груды камней, которая обрушилась на проезжую часть у поселка Бурон. Дорожники не могли гарантировать безопасность проезда до устранения завала, - передает "АиФ-Ставрополье".

Менее чем за сутки дорожные службы расчистили полотно от камней, а движение возобновили после консультации с МЧС Южной Осетии, которое также гарантировало безопасность трассы.