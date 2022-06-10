РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Счетная палата РФ призвала продлить эксперимент по курортному сбору

Счетная палата РФ призвала продлить эксперимент по курортному сбору

Счетная палата России выступила за продление экспериментального режима курортного сбора в четырех субъектах, заявила на выездном заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

"Сейчас у нас продляется эксперимент о действии курортного сбора. Мы со своей стороны поддержали продление до 2027 года этого экспериментального режима в четырех субъектах РФ", - цитирует ее ТАСС.

По словам аудитора, регионы, где идет эксперимент, например, Ставрополье, активно используют полученные средства для развития туристской инфраструктуры. Трунова предложила распространить эту практику на исторические территории.

Напомним, закон о введении курортного сбора, принятый в июле 2017 года, предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за использование курортной инфраструктуры на Алтае, Кубани и Ставрополье, а также в Крыму.

705 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version