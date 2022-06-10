Счетная палата РФ призвала продлить эксперимент по курортному сбору

10 июн. 19:10

Счетная палата России выступила за продление экспериментального режима курортного сбора в четырех субъектах, заявила на выездном заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

"Сейчас у нас продляется эксперимент о действии курортного сбора. Мы со своей стороны поддержали продление до 2027 года этого экспериментального режима в четырех субъектах РФ", - цитирует ее ТАСС.

По словам аудитора, регионы, где идет эксперимент, например, Ставрополье, активно используют полученные средства для развития туристской инфраструктуры. Трунова предложила распространить эту практику на исторические территории.

Напомним, закон о введении курортного сбора, принятый в июле 2017 года, предусматривает введение в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбора с туристов за использование курортной инфраструктуры на Алтае, Кубани и Ставрополье, а также в Крыму.