Россию могут не переизбрать в Совет управляющих МАГАТЭ

10 июн. 18:31

Западные страны направили сигнал, что в перспективе могут не переизбрать Россию в Совет управляющих МАГАТЭ, рассказал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на телеканале "Россия-24".

"Вчера, например, на Совете управляющих они чуть было не поставили вопрос о том, чтобы не переизбирать Россию в Совет управляющих на новый срок, а мы туда избираемся автоматически уже 60 лет, потому что Россия является одной из наиболее развитых стран в ядерной сфере, в сфере мирной ядерной энергетики", - отметил дипломат.

Он обратил внимание на то, что полномочия России всегда продлевались автоматически.

Ульянов уточнил, что накануне страны запада не решились совершить какие-то реальные шаги, однако направили явный сигнал, что в будущем такая возможность не исключена.