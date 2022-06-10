В Северной Осетии ввели режим ЧС из-за схода горной массы

10 июн. 18:30

Власти Северной Осетии ввели режим чрезвычайной ситуации в Алагирском районе из-за схода горной массы, перекрывшей подачу питьевой воды в населенный пункт Бурон, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС республики.

"Из-за схода горной массы на источник "Лабагом" и его разрушения произошло перекрытие подачи питьевой воды в населенный пункт Бурон с населением 517 человек", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Оценить обстановку на место выехали оперативные группы, жителям поселка организовали подвоз воды.