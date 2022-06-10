Фонд Джорджа Клуни раскрыл схему финансирования терроризма и военных преступлений

Купившие десятки тысяч награбленных в странах Ближнего Востока артефактов европейские торговцы древностями способствовали совершению военных преступлений, финансируя деятельность таких террористических группировок, как ИГИЛ, следует из нового отчета правозащитной организации, сообщает Телерадиокомпания Турции TRT World.

В отчете The Docket - инициативы Фонда Клуни "За справедливость", правозащитной организации, основанной голливудским актером Джорджем Клуни, - указывается, что разрушение и разграбление культурного наследия в пострадавших от войны странах Ближнего Востока достигли невиданных со времен Второй мировой войны масштабов.

"За последнее десятилетие мародерство и торговля древностями, поступающими из этого региона, достигли промышленных масштабов", - сказала юридический директор инициативы Анна Нейстат. - Вооруженные группы берут под контроль районы, занимающиеся непосредственно мародерством, а затем вывозят из стран награбленное для последующей продажи в Европу, США и по всему миру".

Для ИГИЛ* хищение и продажа древностей стали одним из основных источников финансирования с тех пор, как в 2014 году боевики группировки захватили значительные территории в Ираке и Сирии. Сообщается, что группировкой было создано специальное подразделение, отвечающее за хищение древностей, которые в конечном счете оказывались в Европе.

Захваченный боевиками ИГИЛ* древний сирийский город Пальмира подвергся массовым разграблениям. Вывезенные из города артефакты были проданы по цене до $60 тысяч за штуку, сообщил NBC News в 2016 году контрабандист, сотрудничавший с ИГИЛ*. Он рассказал, что украденные террористами артефакты были куплены его клиентами из Германии, Франции и США.

В отчете The Docket говорится, что вооруженные группировки также используют средства, полученные от торговли предметами старины, для покупки оружия, вербовки членов и выплаты компенсаций, а также для поддержки своих насильственных операций.

Отчет был подготовлен The Docket в результате обширного расследования, которое включало как просмотр открытых источников и проведение исследований на местах преступлений в 2020 году, так и отслеживание контрабанды предметов старины, вывезенных из Сирии, Ирака, Ливии и Йемена в Европу и США. Следователи связались с официальными лицами во Франции, Бельгии, Швейцарии, Германии и США, помогая им привлечь к ответственности лиц, причастных к незаконной торговле.

В Европе военные преступники все чаще привлекаются к ответственности, в то время как некоторые ближневосточные страны пытаются вернуть домой незаконно вывезенные артефакты.

За последнее десятилетие информация о повлекших за собой человеческие жертвы терактах по всему миру "повысила осведомленность людей о финансировании вооруженных групп и террористических организаций, в том числе за счет разграбления древностей", говорится в отчете. "Эти зверства указывают на то, что незаконная торговля награбленными древностями не попадает под категорию преступления без потерпевших", - заявили в правозащитной организации, добавив, что судебное преследование виновных помешает торговле награбленными артефактами и в конечном итоге спасет жизни людей.

Для определения участков незаконных раскопок использовались анализ спутниковых изображений и методы цифрового картографирования.

*ИГИЛ – террористическая организация, запрещенная в России