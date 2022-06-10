Ставрополью пообещали на выходные тридцатиградусную жару

10 июн. 18:09

Жителей Ставропольского края в предстоящие выходные будет жарко - в крае может потеплеть до 30 и выше, - сообщили в краевом Гидрометцентре.

Уже предстоящей ночью температура воздуха поднимется до 18 градусов тепла, при этом осадков не ожидается. Днем столбик термометра может показать 29-34 тепла. Скорость восточного ветра составит 6-11 м/c, - передает "АиФ-Ставрополье".

В Ставрополе ночью также будет тепло – до 16 градусов. Днем температура воздуха в городе может подняться до 29-31. Небо будет ясным, дождей не ожидается, а скорость восточного ветра составит до 9-11 м/c.