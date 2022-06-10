В Грузии планируют ужесточить меры контроля за техосмотром автомобилей

10 июн. 17:59

В Грузии могут ужесточить контроль за техосмотром автомобилей. Данная вопрос рассмотрел комитет по вопросам окружающей среды и природных ресурсов парламента.

В настоящее время техосмотр в Грузии является обязательным для всех автомобилей. За его отсутствие полагается штраф 50 лари.

Согласно поправкам в Кодекс административных нарушений, если оштрафованный владелец автомобиля в течение 30 дней не отправит свою машину на техосмотр, ему предстоит заплатить штраф в размере 150 лари, а если это произойдет повторно – на 300 лари. Для юридических лиц штрафы за повторное и последующее отсутствие техосмотра составят 300 и 500 лари соответственно.

По словам главы комитета Майи Битадзе, в настоящее время они работают над выявлением недостатков техосмотра и их регулированию, а также над проблемой визуальных выхлопов. "Эти два вопроса рассматриваются отдельно. Правительство уже активно начало подготовительные работы, чтобы определить кто и когда начнет контроль за выхлопными газами", - цитирует ее "Sputnik Грузия".

Глава комитета подчеркнула, что после окончательной доработки поправки в Кодекс административных нарушений будут переданы депутата на обсуждение.